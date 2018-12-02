Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Трамп встретится с Ким Чен Ыном в начале следующего года

397
0 Оставить комментарий

Трамп встретится с Ким Чен Ыном в начале следующего года

Вашингтон, 2 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года.

В начале ноября Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном в 2019 году​​​.

Как сообщает агентство Рейтер, в качестве возможных мест встречи рассматриваются три варианта. Дональд Трамп не исключает, что однажды он пригласит северокорейского лидера в США.

Напомним, первая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына произошла летом нынешнего года в Сингапуре. В рамках переговоров президенты двух стран договорились начать шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Как отметил Дональд Трамп, он и его северокорейский коллега Ким Чен Ын «влюбились друг в друга».

 

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.