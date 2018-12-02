Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в госпиталь в Алеппо

Дамаск, 2 декабря. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в госпиталь в Алеппо гуманитарную помощь для раненых военнослужащих САР.

В составе груза гуманитарной помощи, доставленного в госпиталь — 25 инвалидных колясок, а также теплые вещи, которые будут переданы раненым в ходе войны солдатам сирийской армии. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Сергей Попов.

«Вручили пострадавшим во время вооруженного конфликта военнослужащим сирийской армии, а также их родственникам инвалидные коляски и теплые вещи​​​. Всего было передано 25 комплектов», — рассказал Попов.

Представители российской армии заверили сотрудников и пациентов госпиталя, что РФ продолжит оказывать поддержку, в том числе — гуманитарную, своим партнерам в Сирийской Арабской Республике.

Сирийские офицеры и врачи поблагодарили российских военнослужащих за внимание к проблемам инвалидов и предоставленную помощь.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в сирийской провинции Хомс началась серия гуманитарных акций по оказанию многопрофильной медицинской помощи жителям населенных пунктов Сирии, пострадавшим в ходе войны.