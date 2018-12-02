В Белом доме подтвердили достижение договоренности по пошлинам с Китаем

Вашингтон, 2 декабря. Лидеры США и Китая достигли договоренности по пошлинам на импорт китайских товаров в Соединенные Штаты.

В Белом доме подтвердили, что в рамках переговоров на саммите G20 в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин договорились о переносе срока повышения пошлин на импорт китайских товаров. Переговоры будут продолжены после Нового года и если новые договоренности не будут достигнуты, тарифы на ввоз китайской продукции повысятся с 10 до 25% через три месяца. Ранее в США планировали повысить их с 1 января 2019 года.

«Президент согласился не повышать с января тарифы на продукцию на сумму в 200 млрд долларов с 10% до 25%. Китай согласился закупать на довольно значительную сумму сельскохозяйственные товары, энергоносители, промышленную и другую продукцию США, чтобы сократить торговый дисбаланс», — говорится в официальном сообщении Белого дома.

В МИД КНР, в свою очередь, сообщили, что лидеры США и Китая договорились о новом обмене визитами. Ранее советник руководителя Соединенных Штатов Лоуренс Кадлоу рассказал, что беседа Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошла «очень хорошо» и продлилась 2,5 часа.

Как пишут «Известия», «торговая война» между США и Китаем продолжается с 6 июля, когда страны ввели взаимные таможенные пошлины. 24 сентября вступили в силу американские пошлины на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год в размере 10%. В ответ Пекин ввел пошлины в размере 5–10% на импорт из США объемом $60 млрд.