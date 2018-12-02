Грабежи, расстрелы и отчаяние: участник АТО признался, что украинские солдаты «творили, что хотели»

Киев, 2 декабря. Участник украинской операции в Донбассе Дмитрий Резниченко рассказал, чем на самом деле занимались солдаты АТО.

Бывший участник так называемой «антитеррористической операции» Украины в Донбассе поделился откровениями в эфире «Магнолия ТВ». Отметим, что Резниченко был активным участником «евромайдана» и известен своими радикальными националистическими взглядами. В данный момент он возглавляет организацию «Новый огонь», объединившую бывших участников АТО с целью «реализации первоначальных идей майдана».

Резниченко отправился на фронт добровольно в 2014 году и принимал участие в операциях в составе батальона «Донбасс», вместе с которым побывал в Иловайском котле, где получил ранение.

По словам «ветерана», он и подобные ему отправились на войну от отчаяния.

«Очень много людей на войну шло от отчаяния. Я помню, что в первый год не было никакого контроля, не было никаких внутренних служб расследования — твори, что хочешь. И люди, попав на фронт, творили, что хотели», — рассказал Резниченко.

Участник АТО поделился тем, что слышал лично о преступлениях украинских вооруженных сил.

«О расстрелах мирных людей, которые потом списывали на «сепаратистов». Я так понимаю, не для того, чтобы нажиться, а их расстреляли просто от испуга… Грабежи были, целые батальоны этим занимались», — сообщил активист.

Напомним, так называемая «антитеррористическая операция» на юго-востоке Украины началась в 2014 году, после того как жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность власти, захватившей управление страной после «майдана» и провозгласили независимость.

Как сообщают «Известия», жертвами боевых действий в Донбассе стали около трех тысяч мирных жителей.