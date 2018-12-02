Меркель и Макрон внимательно выслушали Путина по инциденту в Керченском проливе

Буэнос-Айрес, 2 декабря. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон внимательно выслушали позицию лидера РФ Владимира Путина по ситуации в Керченском проливе.

Как рассказал министр, лидер РФ изложил свое видение ситуации с вторжением кораблей ВМС Украины в российские территориальные воды.

«Они услышали то, что он сказал, но насколько удалось преодолеть очевидную предвзятость в пользу неприемлемых действий украинцев, судить не можем, но слушали они внимательно», — журналистам Лавров.

Напомним, ранее в Буэнос-Айресе Владимир Путин сообщил, что российские пограничники в ходе инцидента в Черном море действовали в полном соответствии с Уставом.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда три корабля ВМСУ незаконно вошли в территориальные воды РФ. После целого ряда предупреждений пограничники ФСБ России были вынуждены задержать нарушителей. В Киеве заявили о «российской агрессии», после чего ввели в ряде регионов страны военное положение. В Кремле объявили действие Украины провокацией.