Алкоголь, насилие и паранойя: Джеки Чан опубликовал откровенные мемуары

Москва, 2 декабря. Всемирно известный актер Джеки Чан опубликовал книгу воспоминаний «Никогда не взрослей», в которой рассказал о шокирующих фактах из своей биографии.

В своей книге актер признался, что злоупотреблял алкоголем, пользовался услугами проституток и плохо относился к родным, в том числе, применял насилие в воспитании сына. Джеки Чан пишет, что не раз садился пьяным за руль и в один день в таком состоянии разбил две дорогих машины.

«После того, как ты пожил в бедности, деньги дают тебе ощущение уверенности», — сообщает Чан.

Актер рассказал, что всегда нуждался в большой компании и не мог есть один даже в ресторанах. По его словам, всего за год он мог потратить несколько миллионов долларов на еду для других людей. Кроме того, он часто тратил деньги на дорогие и экстравагантные подарки.

Джеки Чан признается, что был плохим бойфрендом и мужем. Так, он рассказал, что из-за параноидальных мыслей часто прятал деньги от своей первой жены, считая, что в отношениях ее интересует лишь финансовый вопрос. Кроме того, однажды актер бросил своего маленького сына через комнату, поссорившись с супругой.

«Я не был хорошим отцом, но выполнял свой долг по отношению к моему сыну и его матери», — пишет Джеки Чан.

По признанию актера, все эти проблемы были следствием его незрелости и неуверенности в себе.

Ранее «Известия» сообщали, что дочь Джеки Чана, 19-летняя Этта У Чжолинь, заключила брак с 31-летней моделью из Канады Энди Отом. Этта У Чжолинь рассказала журналистам, что отец не принял ее нетрадиционную сексуальную ориентацию и выгнал из дома.