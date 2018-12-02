Турция должна выбрать между С-400 и F-35 — американский сенатор

Вашингтон, 2 декабря. В американском Сенате предъявили Анкаре ультиматум, согласно которому Турция должна сделать однозначный выбор между Россией и Западом.

По словам руководителя комитета Сената США по вооруженным силам Джеймса Инхофа, недавно сменившего на этом посту Джона Маккейна, Анкаре пора определиться и действовать в соответствии со своим статусом члена НАТО.

«Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если хочет остаться в программе F-35, то должна отказаться от получения С-400», — заявил Инхоф.

Инхоф подчеркнул, что Турцию «ждут последствия» в том случае, если она продолжит процесс покупки С-400, но не пояснил, о каких именно мерах идет речь.

Как сообщает Bloomberg, в США опасаются, что вслед за системами С-400 в Турцию приедут российские военные специалисты, которые раскроют «антирадарные» секреты американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

«Существует беспокойство, по поводу того, что турки позволят российским специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35, с целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя», — приводит слова военного эксперта Стивена Залоги издание.

Напомним, контракт на поставку Анкаре российских систем ПВО С-400 был подписан в 2017 году. Согласно документу, Турция должна получить четыре дивизиона С-400 на сумму в 2,5 млдр долларов.

Как сообщают «Известия», комплексы приобрели также Индия и Саудовская Аравия. США неоднократно высказывали недовольство и грозили санкциями за покупку российского вооружения. Несмотря на это, желание приобрести С-400 выразили уже не более десяти государств, среди которых Египет, Вьетнам, Катар, Алжир, Марокко и Ирак.