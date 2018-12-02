В Пентагоне увидели «русский след» в выборах в американский Конгресс

Вашингтон, 2 ноября. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о попытках РФ повлиять на процесс выборов в Конгресс США, но не привел никаких доказательств.

В Пентагоне снова разглядели «руку Кремля», дотянувшуюся, якобы, до Соединенных Штатов. На этот раз, по заявлению министра обороны Соединенных Штатов Джеймса Мэттиса, Россия «попыталась» вмешаться в выборы в американский Конгресс.

Выступая в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии, Мэттис заявил, что Кремль «мутит воду с нашими выборами», однако, не добавил ничего конкретного и не представил никаких доказательств.

Напомним, выборы в Конгресс состоялись 6 ноября нынешнего года и сопровождались рядом скандалов. В частности, президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в фальсификации результатов, которые позволили демократам получить большинство мест в палате представителей.

Американские спецслужбы, в свою очередь, заявили, что не было зафиксировано ни одной попытки кибератак на системы для голосования, поскольку заранее были предприняты все меры для предотвращения хакерской угрозы.

Между тем в США продолжается расследование об участии РФ в выборах президента Соединенных Штатов в 2016 году. Обвинения опровергают и в Кремле, и в Белом доме. Главным фигурантом по этому делу является лидер США Дональд Трамп. Эксперты, в том числе, американские, заявляют о том, что дело является «политически ангажированным», а «отсутствие качества» обвинительных актов, в которых не приводится сколько-либо существенных доказательств «компенсируют их количеством».

Сам Дональд Трамп, слова которого приводит «Газета.ру», сравнивает методы спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавившего расследование, с «политическими гонениями эпохи маккартизма», когда в США объявили «охоту на ведьм» против «антиамерикански» настроенных граждан.