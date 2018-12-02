Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
У консульства США в Мексике прогремел взрыв
Читать Новость
Весь мир
  /  Обновлено: 

РФ и Аргентина договорились о совместной борьбе с наркобизнесом и хакерами — Путин

43
0 Оставить комментарий

РФ и Аргентина договорились о совместной борьбе с наркобизнесом и хакерами — Путин

Буэнос-Айрес, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что достигнута договоренность с президентом Аргентины Маурисио Макри о расширении сотрудничества в области борьбы с наркотрафиком и киберугрозами.

«Договорились расширять координацию в борьбе с организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, незаконным производством и оборотом наркотиков, другими современными угрозами и вызовами», — сообщил Путин по итогам переговоров с руководителем Аргентины.

Говоря о сотрудничестве двух стран, президент России назвал его «плодотворным», подчеркнув, что позиции РФ и Аргентины совпадают по многим вопросам.

Путин сообщил также, что телеканал RT продолжит работать в Аргентине как минимум до 2022 года.

«Думаю, что это подчеркивает особый характер отношений между нашими странами и дает возможность аргентинским зрителям познакомиться с тем, что в реалиях происходит в России»,—  отметил президент.

В заключение Путин поблагодарил руководство Аргентины за развитие культурных связей, отметив, что в этой стране проживает самая крупная в Латинской Америке диаспора выходцев из РФ.

Напомним, после завершения саммита G20 в Буэнос-Айресе состоялась официальная встреча лидеров РФ и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри, в ходе которой стороны за закрытыми дверями обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в сфере торговли, экономики и других направлений.  

Как сообщает «Газета.ру», президент Макри назвал встречу с Путиным «очень продуктивной».

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.