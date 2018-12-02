РФ и Аргентина договорились о совместной борьбе с наркобизнесом и хакерами — Путин

Буэнос-Айрес, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что достигнута договоренность с президентом Аргентины Маурисио Макри о расширении сотрудничества в области борьбы с наркотрафиком и киберугрозами.

«Договорились расширять координацию в борьбе с организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, незаконным производством и оборотом наркотиков, другими современными угрозами и вызовами», — сообщил Путин по итогам переговоров с руководителем Аргентины.

Говоря о сотрудничестве двух стран, президент России назвал его «плодотворным», подчеркнув, что позиции РФ и Аргентины совпадают по многим вопросам.

Путин сообщил также, что телеканал RT продолжит работать в Аргентине как минимум до 2022 года.

«Думаю, что это подчеркивает особый характер отношений между нашими странами и дает возможность аргентинским зрителям познакомиться с тем, что в реалиях происходит в России»,— отметил президент.

В заключение Путин поблагодарил руководство Аргентины за развитие культурных связей, отметив, что в этой стране проживает самая крупная в Латинской Америке диаспора выходцев из РФ.

Напомним, после завершения саммита G20 в Буэнос-Айресе состоялась официальная встреча лидеров РФ и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри, в ходе которой стороны за закрытыми дверями обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в сфере торговли, экономики и других направлений.

Как сообщает «Газета.ру», президент Макри назвал встречу с Путиным «очень продуктивной».