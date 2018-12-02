В США самолет врезался в здание центра детской терапии

Форт-Лодердейл, 2 декабря. В американском штате Флорида легкий самолет врезался в здание центра терапии для детей, погибли, по меньшей мере, два человека.

Самолет упал на крышу здания, где проходят лечение дети, страдающие аутизмом — об этом сообщает телеканал NBC. Единственными жертвами катастрофы стали пассажиры, находившиеся на борту самолета.

Крушение произошло после того, как легкий самолет совершил вылет из аэропорта города Форт-Лодердейл, штат Флорида. По неизвестным причинам через некоторое время он упал на жилые кварталы города.

В момент аварии в центре терапии находились 13 человек, в том числе пятеро детей. Как сообщается, легкие травмы получила одна из сотрудниц центра, которая, тем не менее, помогла эвакуировать из здания несовершеннолетних.

В данный момент Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте США выясняют детали происшествия.