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Помощник Трампа объяснил причину отмены встречи с Путиным

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Помощник Трампа объяснил причину отмены встречи с Путиным

Вашингтон, 2 декабря. Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что рассказал помощнику президента РФ Юрию Ушакову о причинах отмены двусторонней встречи на саммите G20.

Соответствующее заявление Болтон сделал в своем Twitter.

«Вчера Кремль запросил разъяснения по поводу отмены встречи между двумя лидерами. Я направил послу Ушакову четкое послание президента», — написал Болтон.

Напомним, в минувший четверг президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что вынужден отменить запланированную ранее встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе. Трамп подчеркнул, что принял такое решение после ознакомления с документами по инциденту в Керченском проливе.

Отметим, что всего за час до того, как запись Трампа была опубликована, лидер США подтверждал намерение встретиться с Путиным, отмечая, что сейчас для нее «хорошее время».

Как пишет «Газета.ру», Владимир Путин высказал сожаление по поводу отмены встречи, добавив, что необходимость в ней давно назрела, поскольку Москве и Вашингтону важно обсудить вопросы стратегической стабильности.

Автор: Виталий Рыжков
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