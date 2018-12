Помощник Трампа объяснил причину отмены встречи с Путиным

Вашингтон, 2 декабря. Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что рассказал помощнику президента РФ Юрию Ушакову о причинах отмены двусторонней встречи на саммите G20.

Соответствующее заявление Болтон сделал в своем Twitter.

Yesterday the Kremlin requested clarification on the cancelled meeting between the two leaders. I expressed to Ambassador Ushakov the President’s clear message.