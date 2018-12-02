Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Буэнос-Айрес, 2 декабря. Лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе саммита G20 ситуацию в сирийском Манбидже.

В июне текущего года Турция и США согласовали «дорожную карту» по стабилизации ситуации в сирийском Манбидже, освобожденном курдскими вооруженными формированиями от боевиков ИГИЛ1 летом 2016 года.

По условиям документа, курдские силы должны быть выведены из Манбиджа, поскольку Анкара считает курдские отряды самообороны пособниками Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции. Власти Сирийской Арабской Республики против присутствия в Манбидже как сил США, так и Турции. Анкара, в свою очередь, неоднократно выступала с критикой Вашингтона за задержку реализации «дорожной карты».

«Мы с Трампом обсудили ситуацию на севере Сирии, однако главное место в повестке занимал Манбидж. Я рассказал Трампу о нашем подходе к курдским отрядам самообороны как террористической организации. Мы обсудили, как нам действовать. Ранее мы согласовали дорожную карту по Манбиджу, но, к сожалению, прошли месяцы, и необходимо дать новый импульс этому процессу», — сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер еще раз напомнил, что Анкара готова к проведению военной операции на северном берегу Евфрата.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину созвать новый саммит по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.