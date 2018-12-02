Российско-саудовский фонд проинвестирует в РФ около 2 млрд долларов

Москва, 2 декабря. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о планах проинвестировать около $2 млрд из российско-саудовского фонда в инфраструктурные проекты в России в течение ближайшего года.

«Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в участии в ряде инфраструктурных проектов, которые были представлены Российским фондом прямых инвестиций. Мы планируем проинвестировать ещё около 2 млрд долларов в Россию в ближайший год», — сообщил Дмитриев.

По словам руководителя РФПИ, речь идет о проектах в области нефтехимии, логистики и ряде других направлений.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Саудовская Аравия, РФ и Китай создадут совместный инвестиционный фонд с капиталом около 2,5 млрд долларов.