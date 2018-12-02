Эрдоган предложил решение проблемы с инцидентом в Керченском проливе

Буэнос-Айрес, 2 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает обсудить Керченский инцидент в формате «нормандской четверки».

«Я поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по поводу этого инцидента. Надеюсь, что четыре страны — Германия, Франция, Россия и Украина — проведут встречу, и на ней начнется новый процесс урегулирования этой ситуации», — заявил Эрдоган в ходе выступления перед журналистами на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Ранее руководитель МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ может стать посредником между РФ и Украиной в «нормандском формате», который планируется использовать для обсуждения Керченского инцидента и его последствий.

«Мы дадим понять обеим сторонам, что призываем их иметь сдержанную позицию, и, если будет необходимо, выступим посредником, чтобы конфликт не превратился в серьезный кризис», — приводит слова министра «Газета.ру».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе корабли ВМС Украины совершили провокацию, незаконно войдя в территориальные воды РФ. Пограничники ФСБ России, сделав целый ряд предупреждений, были вынуждены задержать нарушителей. Три корабля были доставлены в Керчь, а их экипажи — арестованы за незаконное пересечение российской границы. В Киеве незамедлительно обвинили Москву в агрессии, ввели в ряде регионов страны военное положение и запретили въезд на Украину гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

В Кремле назвали происшедшее в Керченском проливе провокацией Киева.