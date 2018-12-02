Командующий Пятым флотом США найден мертвым в Бахрейне

Бахрейн, 2 декабря. Командующий Пятым флотом США вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в собственной резиденции в Бахрейне.

О смерти вице-адмирала сообщили в ВМС США.

«Командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года», — говорится в официальном заявлении американских ВМС.

Как сообщается, обстоятельства смерти Скотта Стирни в данный момент совместно изучают служба уголовных расследований военно-морского флота Соединенных Штатов и сотрудники правоохранительных органов Бахрейна. По предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть Стирни наступила в результате насильственных действий.

Напомним, Пятый флот США был создан в 1995 году для проведения операций в Персидском заливе. Оперативные силы флота не имеют постоянного состава, корабли включаются в него по мере необходимости. Основной пункт базирования Пятого флота расположен в городе Манама королевства Бахрейн.