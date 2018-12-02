Персонал отеля в Буэнос-Айресе проводил Путина аплодисментами
Буэнос-Айрес, 2 декабря. Сотрудники отеля, в котором останавливался в столице Аргентины президент РФ Владимир Путин, проводили российского лидера аплодисментами.
Владимир Путин покинул отель, в котором проживал во время саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Как сообщают сопровождавшие его журналисты, Путин сфотографировался на память с персоналом гостиницы, в которой провел эти дни. Когда российский лидер направился к выходу, работники отеля проводили его аплодисментами.
Напомним, саммит G20 в Аргентине проходил с 30 ноября по 1 декабря. В рамках мероприятия Владимир Путин провел встречи с Ангелой Меркель, Синдзо Абэ, Реджепом Эрдоганом, наследным принцем Саудовской Аравии и другими мировыми лидерами. Кроме того, несмотря на отмену двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом, лидеры двух стран обменялись мнениями «на ногах» — об этом сообщает «Газета.ру».
Следующий саммит «большой двадцатки» состоится в июне 2019 года в японской Осаке.
Персонал отеля в Буэнос-Айресе проводили Путина аплодисментами pic.twitter.com/4JQT3lPiEt— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 декабря 2018 г.