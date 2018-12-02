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Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия во главе с ним «не нужна» Западу

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Лукашенко заявил, что Белоруссия во главе с ним «не нужна» Западу

Минск, 2 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Западу «нужна другая власть» в его стране.

«Если глубоко осмысливать эту тему и, знаете, без пропаганды и политики… я понимаю, что Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна. Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростертыми объятиями меня встречали на Западе», — сообщил белорусский лидер в интервью телеканалу «Россия 24».

Лукашенко отметил, что Белоруссия хочет сотрудничать с западными странами, но это не значит, что она отворачивается от остальных партнеров.

«Наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться», — добавил президент.

Напомним, в последнее время в отношениях Белоруссии и западных государств наблюдается заметное потепление. Так, Евросоюз после 20 лет экономического и политического давления снял с Минска практически все санкции. В том числе, были сняты ограничительные меры, касающиеся лично Лукашенко — такие, как запрет на посещение стран ЕС.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что экономический рост наблюдается практически во всех отраслях Белоруссии, однако, темпы развития страны ниже среднемировых.

Автор: Виталий Рыжков
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