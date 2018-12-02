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Сильный пожар произошел на мебельном складе Нижневартовска в ХМАО

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Сильный пожар произошел на мебельном складе Нижневартовска в ХМАО

Ханты-Мансийск, 2 декабря. Сильный пожар произошел на мебельном складе города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 21.55 (19.55 по московскому времени). Мебельный склад горел на площади около тысячи квадратных метров. В тушении пожара задействовано 53 пожарных и 16 единиц техники.

«Пожар локализован на площади 40 на 100 метров. Угрозы для распространения огня нет», — уточнил источник в экстренных службах.

Ранее специалисты назвали причину пожара на нефтебазе к на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа

Также Газета.ru сообщала о ликвидации пожара на заводе «ЛУКойла» в ХМАО. В результате инцидента пострадали четыре человека, погибших нет.

Автор: Сергей Свазовский
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