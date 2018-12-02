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«Ощущает себя Моисеем»: сторонники отворачиваются от Навального из-за инцидента с Долиным

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«Ощущает себя Моисеем»: сторонники отворачиваются от Навального из-за инцидента с Долиным

Москва, 2 декабря. Все больше сторонников отворачиваются от Алексея Навального после инцидента с кинокритиком Антоном Долиным, публично поддержавшим телеведущего Сергея Брилева. Раскол среди либералов вызван тем, что часть сторонников навального поддержала журналиста, за которым последовало хамство в их адрес со стороны блогера.

В своем новом «расследовании» Навальный рассказал о втором гражданстве Брилева, однако телеведущий сообщил, что получил паспорт подданного Британии еще 18 лет назад и никогда не скрывал этого. Часть либеральной общественности, в том числе кинокритик Антон Долин, поддержала Брилева. После этого Навальный начал нападать на своих же сторонников обвинил Долина в «лицемерии» и «холуйстве».

По мнению блогера, Долин просто защищал своего начальника и «завершил идеальный образ всей этой трусливой шушеры, которая и на Первом канале хочет шустрить и переживает, что их приличными людьми считать перестанут». Досталось и сторонникам Навального, которые заступились за критика. Исполнительный продюсер телеканала «Дождь» Светлана Гуляева заявила, что «привыкла» к  хамству с его стороны.

«Разве не заметно, что он с каждым месяцем/днем все больше и больше ощущает себя Моисеем, раздающим заповеди?» — возмутилась режиссер Ксения Шергова.

Сам Долин обратил внимание не только на то, что Навальный агрессивно напал Брилева и его самого за несовпадение точки зрения, но и «наврал с три короба», пишет «Взгляд».

Автор: Алексей Громов
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