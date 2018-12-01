«Нравится не только мне»: Путин высоко оценил свой Aurus

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент России Владимир Путин назвал свой автомобиль Aurus очень удобным и отметил, что российская разработка нравится не только ему.

На саммите G20, который проходит в Аргентине, президент России поделился впечатлениями о российском автомобиле представительского класса Aurus или «Кортеж». Напомним, именно в него российский лидер сел по прилету в аэропорт Буэноса-Айреса.

«Хорошая машина, нравится не только мне, но и нашим арабским друзьям, которые хотят ее купить, — приводит слова президента РФ журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. — Думаю, мы это сделаем».

Путин об Аурусе: Хорошая машина, нравится не только мне, но и нашим арабским друзьям, которые хотят ее купить. Думаю, мы это сделаем pic.twitter.com/FGQ0TVxIAV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 1, 2018

Ранее было опубликовано видео, на кадрах которого президент России садится в Aurus в Аргентине и уезжает.