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Путин: Действующая власть на Украине — партия войны

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Путин: Действующая власть на Украине — партия войны

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал действующую власть на Украине «партией войны». Это заявление российский лидер сделал на итоговой пресс-конференции саммита G20 в Буэнос-Айресе.

«Действующая власть на Украине  — партия войны. Войной и агрессором всегда легче прикрыть свои провалы», — сказал Путин, слова которого цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Автор: Алексей Громов
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