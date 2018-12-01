Буэнос-Айрес, 1 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал действующую власть на Украине «партией войны». Это заявление российский лидер сделал на итоговой пресс-конференции саммита G20 в Буэнос-Айресе.

«Действующая власть на Украине — партия войны. Войной и агрессором всегда легче прикрыть свои провалы», — сказал Путин, слова которого цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.