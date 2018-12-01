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«Большая двадцатка» приняла итоговую декларацию на саммите в Аргентине

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«Большая двадцатка» приняла итоговую декларацию на саммите в Аргентине

Буэнос-Айрес, 1 декабря. «Большая двадцатка» приняла декларацию по итогам встречи в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Текст документа содержит 31 пункт, а также перечень решений, принятых на министерском уровне и в рамках рабочих групп.

По словам представителя президента России на саммите в Аргентине Светланы Лукаш, переговоры по принятию декларации не были легкими. Дискуссия осложнилась противоречиями Соединенных Штатов и Китая в торговой сфере. Тем не менее, итоговый документ удалось согласовать.

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США в Аргентине не состоится. Об этом писала Газета.ru. Белый дом связал отказ от встречи с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе.

Позже стало известно, что Путин и Трамп все же обменялись короткими репликами.

Автор: Сергей Свазовский
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