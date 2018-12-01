Cирия: режим прекращения огня на протяжении суток не нарушался

Дамаск, 1 декабря. Режим прекращения огня в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток не нарушался. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он отметил, что договоренности о прекращении огня соблюдались конфликтующими сторонами.

«Нарушений режима прекращения боевых действий в течение суток не зафиксировано», — добавил глава ЦПВС России.

Соломатин также отметил, что на протяжении суток Центр примирения РФ не проводил каких-либо гуманитарных или благотворительных мероприятий. По словам генерал-лейтенанта, власти Сирии продолжили применять амнистию в отношении лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе в отношении беженцев и боевиков.

«По состоянию на 30 ноября амнистировано 13960 человек», — уточнил Соломатин.

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