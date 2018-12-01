Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина на саммите G20 в Аргентине

Вашингтон, 1 декабря. Белый дом подтвердил, что на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин провели короткую встречу. Такое заявление сделала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Она отметила, что встреча носила неформальный характер. Сандерс уточнила, что в Аргентине Трамп провел и ряд встреч с другими главами государств.

Несколько ранее Дмитрий Песков подтвердил, что между Трампом и Путиным состоялся короткий диалог на полях саммита «Большой двадцатки».

Следует отметить, что изначально планировалась встреча на официальном уровне. Однако после провокации ВМС Украины в Керченском проливе Вашингтон отозвал свое решение, напоминает Газета.ru.

Также накануне сообщалось, что Эрдоган предложил Путину провести еще одну встречу по ситуации в Идлибе.