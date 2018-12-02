Елена Ямпольская предлагает шире использовать в городских пространствах стилистику народных промыслов



Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская провела совещание «Использование образов и мотивов народных художественных промыслов в пространственном развитии России». В рабочей встрече приняли участие заместитель министра торговли и промышленности Гульназ Кадырова, член Комитета Госдумы по культуре Наталья Пилюс и представители ведущих предприятий НХП.

«Есть мечта, которую я хочу воплотить в жизнь, — вывести гениальные, веками отбиравшиеся художественные решения народных промыслов в окружающее нас пространство, — поделилась с собравшимися председатель думского комитета по культуре. — Готова сама выйти на команды молодых, креативных дизайнеров, проектировщиков, которые работают с городской средой, и предложить им многочисленные варианты использования мотивов Гжели, Жостово, Палеха, Касли, Златоуста и других знаменитых промыслов и ремесел».

«Народные художественные промыслы — это красота повседневности, то, чего нам сейчас катастрофически не хватает. Даже в тех городах, где имеются свободные деньги, при оформлении очевиден дефицит вкуса, а его никакими финансами не компенсируешь», — сказала председатель Комитета.

По ее словам, использование художественных решений народных промыслов в оформлении городских пространств было бы обоюдовыгодно: горожане получат уютную среду, которая радует и умиротворяет, а промыслы могут заработать дополнительные серьезные средства на развитие.

Основными покупателями русского декоративного искусства все последние годы были иностранные туристы. Однако сейчас их поток сократился и, скорее всего, в обозримой перспективе говорить о его существенном росте не придется. Ямпольская уверена, что это хороший стимул задуматься о смене отношения к промыслам внутри России.

«На мой взгляд, совершенно необходимо вернуть народные промыслы в наш обиход — в том числе, чтобы приобретателями этих замечательных изделий опять стали наши люди, россияне. Для нас это не экзотика, а художественный код Родины. Чем больше этого окажется вокруг, тем охотнее люди будут покупать такие товары», — сказала Ямпольская.

Депутат пояснила, что главный камень преткновения — авторское право в НХП.

«Надо разделить в промыслах стилистику и технологию. В данном случае нас не интересуют ни аутентичность материалов, ни место изготовления. Только — графическое и цветовое решение, то, что позволяет нам с легкостью узнавать наши знаменитые промыслы. Например, можно разработать детские площадки в стиле дымковской или богородской игрушки. Естественно, из современных материалов, с соблюдением всех норм и требований. Но художественное решение — от конкретного НХП. Деньги за использование этого решения должны поступить туда. И желательно не вообще в регион, а конкретному предприятию. Тому, где не просто товар гонят, а развиваются, передают традицию, готовят новые поколения мастеров», — пояснила председатель Комитета.

По словам Ямпольской, использовать образы и мотивы народных промыслов можно в школах и детских садах, на спортивных площадках, остановках общественного транспорта, в садово-парковом ландшафте и, разумеется, в праздничном оформлении городов.

«У нас есть национальное достояние, проверенное веками. В сочетании с современным, оригинальным подходом можно создать чрезвычайно благоприятную для глаза и для душевного состояния человека среду. Среду, которая будет благотворно влиять на психику, дарить ощущение покоя и родного дома, где бы ты ни находился», — подчеркнула Ямпольская.

При этом в оформленное подобным образом пространство, по ее словам, необходимо внедрить информационную составляющую, чтобы люди могли узнать — какой промысел лег в основу дизайнерского решения, где он находится, сколько веков насчитывает, какими изделиями славится, каковы особенности технологии.

Председатель думского комитета подчеркнула, что сейчас главная задача — добиться, чтобы объектом авторского права стал не только конкретный рисунок ныне живущего автора, но в целом стилистика того или иного промысла.

«Решив этот вопрос, мы могли бы сразу подключить команду молодых, продвинутых дизайнеров и попробовать сделать пилотный проект. Уверена, что народные промыслы прекрасно впишутся в российские города», — сказала Ямпольская.

Участники совещания выразили благодарность за поддержку и обратились в Комитет по культуре с просьбой: ходатайствовать, чтобы 2019-й был объявлен в стране Годом народных художественных промыслов. Ямпольская заверила, что на ближайшем заседании Комитета такое письмо будет рассмотрено.