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Как тебе такое, московский ОМОН?: Симоньян рассказала о жестких действиях полиции в Париже

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Как тебе такое, московский ОМОН?: Симоньян сообщила о 12 раненых сотрудниках RT в Париже

Париж, 1 декабря. Двенадцать журналистов российского телеканала RT пострадали во время беспорядков во Франции, сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

«У нас уже 12 человек пострадали на протестах во Франции. Резиновые пули, камни, слезоточивый газ», — написала Симоньян в Telegram.

Главный редактор RT с иронией отметила, что методы взаимодействия с протестующими в Франции сильно отличаются от российских.

«Как тебе такое, московский ОМОН?» — написала Симоньян. 

Напомним, в крупных городах Франции в субботу прошли многотысячные акции гражданского неповиновения, получившие название протест «желтых жилетов». Больше всего задержанных и пострадавших оказалось в Париже, где жесткие аресты начались еще за несколько часов до официального начала марша на Елисейских полях.

Как тебе такое, московский ОМОН?: Симоньян сообщила о 12 раненых сотрудниках RT в Париже

Как тебе такое, московский ОМОН?: Симоньян сообщила о 12 раненых сотрудниках RT в Париже

Протестующие активно использовали дымовые шашки, а также забрасывали силовиков камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ, в центре французской столицы были сожжены десятки автомобилей. Кроме того, митингующим удалось поджечь здание в районе Елисейских полей.

Ранее также появилась информация о ранении корреспондента RT France Люка Леже — журналиста ранило осколками гранаты со слезоточивым газом, которые активно применяли полицейские.

Всего, по последним данным, только в Париже во время столкновений противников повышения цен на бензин и полиции пострадали около 100 человек, число задержанных в несколько раз больше и продолжает расти.  

Как тебе такое, московский ОМОН?: Симоньян сообщила о 12 раненых сотрудниках RT в Париже

Автор: Федор Веснин
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