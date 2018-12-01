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Песков рассказал, почему Трамп не получил разъяснений по ситуации в Керченском проливе

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Песков рассказал, почему Трамп не получил разъяснений по ситуации в Керченском проливе

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер дал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону исчерпывающие объяснения по ситуации в Керченском проливе. Президент США Дональд Трамп отказался от встречи и объяснений не получил. 

«Макрону и Меркель Путин сегодня дал исчерпывающие пояснения​​​. Отказавшись от такой вот встречи, президент Трамп, например, эти объяснения не получил», — цитирует Пескова агентство Sputnik.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма. Нарушители государственной границы России были задержаны, на кораблях был найден целый арсенал оружия, координировали провокацию сотрудники СБУ.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявил, что провокация ВМСУ выгодна президенту Украину Петру Порошенко, желающему обострить ситуацию в стране в преддверии выборов главы государства.  

Автор: Федор Веснин
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