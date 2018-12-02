Сирия итоги за сутки на 2 декабря 06.00: столкновения между ССА и YPG в Алеппо, в Идлибе ликвидировано два члена «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 2 декабря. Столкновения между ССА и YPG в Алеппо, в Идлибе ликвидировано два члена «Тахрир аш-Шам», ВВС международной коалиции продолжают бить по поселениям Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожали мины боевиков в Алеппо, вели бои с радикальными исламистами в Идлибе, отбили атаку террористов в Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла двух радикалов в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит YPG в Алеппо, потеряла боевика в Идлибе.

Курды: потеряли двух боевиков в Ракке, вели бои с ССА в Алеппо, обстреляли Хаджин.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Аль-Хамран к северо-западу от Манбиджа в течение суток отмечались столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и «Сирийской свободной армией» (ССА). Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). По сведениям Twitter-канала (@Breizhman1983), подконтрольная Анкаре «свободная армия» потеряла в противостоянии с курдами двух боевиков. В конце дня в эту часть региона начали стекаться дополнительные силы ССА, передавало информационное агентство Step News.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что к западу от административного центра региона отмечались перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами.

Информационное агентство SANA передавало, что инженерные бригады САА проводили работы по ликвидации мин и боеприпасов, оставленных радикальными исламистами на севере Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции продолжили наносить удары по населенным пунктам на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее под ударами сил возглавляемого США западного альянса погибло более 30 мирных жителей региона, в том числе женщины и дети.

Twitter-канал (@VolunteerReport) сообщал, что по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» на территории Хаджина вели обстрел Демократические силы Сирии (SDF).

Одновременно с этим подконтрольное ИГИЛ1 информационное агентство «Аль-Амак» заявило, что радикалы ИГ1 атаковали боевиков SDF в районе нефтяного месторождения Аль-Омар.

В поселении Аль-Шухейль на захваченных курдскими радикалами территориях региона обнаружено тело убитого мирного жителя, писало Al-Manar News.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов недалеко от поселения Жаржаназ на востоке провинции Идлиб, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@NabilOthman16). Также перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками отмечались на юге региона. Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

В районе деревни Ках неизвестные ликвидировали боевика «Тахрир аш-Шам». Об этом писало информационное агентство Al-Manar News. Позже на ферме к северу от населенного пункта Ат-Тамания неизвестные нейтрализовали командира радикальной коалиции, передавал местный Twitter-канал (@Step_Agency).

Также недалеко от шоссе между городами Идлиб и Бинниш был найден убитым член группировки «Файлак аш-Шам», писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Bosni94).

Twitter-канал (@WATANFoundation) сообщал, что 4600 мирных жителей региона получили гуманитарную помощь. В общей сложности, в несколько населенных пунктов провинции доставили 772 продуктовых набора.

Провинция Ракка

Неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт Демократических сил Сирии (SDF) в районе Тишрин к северу от административного центра провинции Ракка, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@alreahalsaknh). По сведениям автора публикации, в результате нападения было убито два члена курдского военизированного отряда.

Ранее местные ополченцы, спровоцированные притеснениями со стороны курдов, провели ряд операций против «демократических сил» на окраинах Ракки и в районе поселения Машрафа, ранив более 10 радикалов SDF.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). Twitter-канал (@Step_Agency) писал, что члены незаконных вооруженных формирований обстреляли расположения правительственных войск САР в населенном пункте Зелин. Джихадисты заявляли, что в ходе атаки ими были убиты два бойца САА. Официальные источники данную информацию не подтвердили.

Позже информагентство SANA передавало, что боевики незаконных вооруженных формирований предприняли новую попытку прорвать оборону сирийской армии и проникнуть на подконтрольные САА территории.

Бойцы правительственных войск не только отбили атаку радикальных исламистов, но и открыли огонь по укрепрайонам террористов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Аз-Закият. В результате обстрела бойцам армии САР удалось нейтрализовать несколько джихадистов. Кроме того, по сведениям одного из источников в Twitter (@MasarPressNet), столкновения между правительственными силами и боевиками отмечались недалеко от поселения Аль-Джейсат.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская арабская армия (САА) закрыла дорогу между Эс-Сувейдой и вулканическим плато Ас-Сафа, по которой осуществлялось снабжение правительственных войск всем необходимым для проведения операции против террористов «Исламского государства». Об этом писало информационное агентство Step News.

Напомним, Ас-Сафа была освобождена от банд ИГ две недели назад. Правительственные войска САР зачистили от радикальных исламистов территорию площадью 380 квадратных километров и уничтожили всех скрывавшихся на ней джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)