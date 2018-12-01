Песков назвал маловероятной встречу Путина и Трампа в ближайшее время

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера и главы США Дональда Трампа в ближайшее время маловероятна.

Официальный представитель Кремля также заявил, что выдвигать условия проведения переговоров президентов нельзя.

«Здесь нельзя обуславливать встречу. Эта встреча нужна в равной степени и нам, и американцам», — заявил Песков.

Напомним, президенты РФ и США должны были провести переговоры на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако Дональд Трамп в последний момент встречу с российским лидером отменил. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что срыв встречи американской стороной ведет к возрастанию напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.

В субботу государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, что Трамп хочет встретиться с Путиным, однако сделает это только при определенных условиях.