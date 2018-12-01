Пушилин назначил руководителей пяти министерств ДНР

Донецк, 1 декабря. В Донецкой народной республике указами ее главы Дениса Пушилина были назначены руководители пяти государственных ведомств, в том числе руководитель дипломатического ведомства и министерства государственной безопасности. Ранее их руководители имели статус «исполняющих обязанности министра».

Указами Пушилина на пост главы МГБ был назначен Владимир Павленко, главой МВД ДНР стал Алексей Дикий, назначение на пост руководителя МИД получила Наталья Никонорова. Кроме того, министром по делам гражданской обороны и ликвидации стихийных бедствий был назначен Алексей Кострубицкий, а главой Минюста ДНР стал Юрий Сироватко.

Как отмечается во официальном сообщении на сайте главы ДНР, указы о назначении вступили в силу с момента их подписания.

Ранее, напомним, парламент ДНР утвердил на посту премьер-министра народной республики Александра Ананченко, который ранее был и. о. зампредседателя совета министров.