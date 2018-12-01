Сирия новости 1 декабря 22.30: ИГ напало на курдов в Дейр-эз-Зоре, САА отбила атаку радикалов в Хаме

Сирия, 1 декабря. ИГ1 напало на курдский отряд в Дейр-эз-Зоре, САА отбила атаку радикалов в Хаме, в Идлибе нейтрализован командир «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикальными исламистами в Идлибе, отбили атаку террористов в Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по Хаджину.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что ВВС возглавляемой США международной коалиции продолжают наносить удары по жилым районам города Хаджин на востоке региона. В результате одного из последних авианалетов сил западного альянса погибло более 30 мирных жителей провинции.

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» заявляет, что радикалы ИГ атаковали боевиков Демократических сил Сирии (SDF) в районе нефтяного месторождения Аль-Омар.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб не утихают перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР наносят удары по укрепрайонам джихадистов недалеко от поселения Аль-Фарджа.

На ферме к северу от населенного пункта Ат-Тамания неизвестные нейтрализовали командира радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет местный Twitter-канал (@Step_Agency).

Провинция Хама

Информационное агентство SANA сообщает, что боевики незаконных вооруженных формирований предприняли новую попытку прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) и проникнуть на подконтрольные САА территории в северной части провинции Хама. Отмечается, что бойцы правительственных войск не только отбили атаку радикальных исламистов, но и открыли огонь по укрепрайонам террористов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Аз-Закият. В результате обстрела бойцам армии САР удалось нейтрализовать несколько джихадистов.

Ирак

Бригады иракской армии продолжают проводить операцию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 на территории богатой нефтью провинции Киркук. Информационное агентство Iraqi News передает, что бойцы правительственных сил раскрыли банду «Исламского государства», скрывавшуюся в регионе, и арестовали трех ее членов.

Одновременно с этим издание The Baghdad Post пишет, что силы безопасности Ирака взяли под стражу высокопоставленного члена ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)