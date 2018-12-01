Лопес Обрадор официально вступил в должность президента Мексики

Мехико, 1 декабря. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ставший победителем выборов президента Мексики в июле этого года, в субботу официально вступил в должность главы государства. Пост президента он будет занимать в течение ближайших шести лет.

Церемония инаугурации Обрадора в субботу прошла в здании парламента страны в Мехико. Новый президент принес присягу и поклялся служить своему народу.

Напомним, в сентябре Обрадор пригласил президента РФ Владимира Путина быть гостем инаугурации. Российский лидер, как и президенты других стран, которых хотел видеть на инаугурации Обрадор, не смог прибыть в Мехико из-за участия в саммите G20 в Буэнос-Айресе.