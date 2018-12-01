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Лопес Обрадор официально вступил в должность президента Мексики

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Лопес Обрадор официально вступил в должность президента Мексики

Мехико, 1 декабря. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ставший победителем выборов президента Мексики в июле этого года, в субботу официально вступил в должность главы государства. Пост президента он будет занимать в течение ближайших шести лет. 

Церемония инаугурации Обрадора в субботу прошла в здании парламента страны в Мехико. Новый президент принес присягу и поклялся служить своему народу. 

Напомним, в сентябре Обрадор пригласил президента РФ Владимира Путина быть гостем инаугурации. Российский лидер, как и президенты других стран, которых хотел видеть на инаугурации Обрадор, не смог прибыть в Мехико из-за участия в саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Автор: Федор Веснин
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