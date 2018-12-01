Судоходство в Керченском проливе возобновлено

Симферополь, 1 декабря. Судоходство по Керченскому проливу, которое было приостановлено в среду из-за сложных погодных условий, возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

«Возобновили движение караванов судов по Керчь-Еникальскому каналу и Таманскому судоходному пути», — приводит ТАСС комментарий источника в Росморречфлоте.

Напомним, экстренное предупреждение было объявлено в Краснодарском крае 27 ноября, на следующий день было принято решение о прекращении судоходства в проливе. В субботу погодные условия позволили вновь открыть возможность судам проходить по каналу.

Отметим также, что в воскресенье Керченский пролив закрывали из-за провокации ВМСУ. Украинские корабли вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма, где опасно маневрировали. Нарушителей задержали российские пограничники.