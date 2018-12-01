Путин проводит переговоры с премьер-министром Японии в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Российский президент Владимир Путин в настоящее время проводит переговоры с главой правительства Японии Синдзо Абэ. Переговоры состоялись в Буэнос-Айресе, где близится к завершению саммит «Большой двадцатки».

Как стало известно, переговоры проходят на высшем уровне: Россию, кроме президента, представляют глава дипломатического ведомства Сергей Лавров, глава МЭР Максим Орешкин и помощник президента Юрий Ушаков. С японской стороны, кроме премьера, участвуют его помощник Такая Имаи, министр экономики Хиросигэ Сэко, замгенсека кабинета министров Японии Котаро Ногами и замминистра иностранных дел Такэо Мори.

Темой переговоров, как ранее сообщил Ушаков, станут вопросы, касающиеся заключения мирного договора между РФ и Японией. Для выхода на договоренности, подчеркнул помощник президента, «необходима соответствующая атмосфера доверия сотрудничества».

Как передает РИА Новости, встреча проходит в зале Vendôme-Pompadour в отеле Alvear Palace.

Сегодня, отметим, в Буэнос-Айресе завершится саммит G20.