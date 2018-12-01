Меркель встретилась с Трампом на полях саммита G20

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу встретилась на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе с президентом США Дональдом Трампом. По информации немецкого агентства DPA, Трамп и Меркель, в частности, обсудили вопросы торговли, а также ситуацию на Украине.

«Мы обязательно обсудим торговые вопросы, а также [вопросы] международной повестки», — сказала Меркель перед началом встречи с американским президентом.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп решил отказаться от участия в итоговой пресс-конференции по итогам G20 в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша — старшего.

Президент России Владимир Путин в последний день саммита «Большой двадцатки», отметим, также провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Речь, в частности, шла о сирийском урегулировании.