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СБУ запретила группе «Фристайл» гастролировать по России

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СБУ запретила группе «Фристайл» гастролировать по России

Москва, 1 декабря. Служба безопасности Украины не дала разрешение группе «Фристайл» участвовать в туре по России для сбора средств на лечение солистки, сообщил продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

В июне этого года солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была найдена в доме в Полтаве без сознания, у нее случился инсульт. С этого времени она находится в коме.

Разин рассказал, что российские музыканты, в том числе группы «Ласковый май» и «Мечтать», решили передать семье певицы средства от тура по России.

«Сегодня мне позвонили музыканты «Фристайл» и сказали, что СБУ не разрешила принять им участие в туре», — сказал он.

Разин уточнил, что участвовать в туре сможет только солист Сергей Дубровин, который проживает на территории России.

Автор: Данила Копп
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