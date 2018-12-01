Буэнос-Айрес, 1 декабря. Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита, завершающегося в субботу в столице Аргентины. По информации немецкого телеканала Welt, обсуждение документа проходило крайне тяжело.

Отмечается, что у лидеров стран G20 возникли противоречия по вопросам торговли, миграции и экологии.

«[Лидерам] пришлось спрятать расхождения во мнениях за компромиссными формулировками», — сообщает Welt со ссылкой на членов немецкой делегации на саммите «Большой двадцатки».

Напомним, ранее о том, что многие позиции совместного заявления «остаются в скобках» и до конца не прояснены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.