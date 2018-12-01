Иностранца выстрелом в спину убили в Киеве

Москва, 1 декабря. Гражданина иностранного государства застрелили в Киеве. Соответствующую информацию передает пресс-служба полиции столицы Украины.

Неизвестные в ночь на субботу, 1 декабря, выстрелили в 39-летнего иностранца. Сообщение о поступившем в больницу мужчине с огнестрельным ранением пришло от врача скорой помощи около полуночи.

Сотрудники правоохранительных органов опросили 61-летнего знакомого погибшего, который рассказал, что они сидели в кафе, после решили отправится домой.

«Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов», — подчеркивается в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.