Силуанов заявил об осложнении отношений России и США

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что инцидент в Керченском проливе негативно отразился на отношениях Вашингтона и Москвы. По его словам, США и РФ сходятся в одном — провокация ВМСУ должна быть тщательно расследована.

«Все высказываются о том, чтобы эти события были полностью расследованы и объективная ситуация по ним была в поле зрения наших лидеров», — сказал Силуанов на полях саммита «Большой двадцатки» в столице Аргентины.

Министр финансов РФ отметил, что инциденту в Керченском проливе были во многом посвящены переговоры президента России Владимира Путина с лидерами других стран G20.

Напомним, российские пограничники в воскресенье задержали в акватории Керченского пролива три украинских военных корабля, которые вторглись в территориальные воды РФ. На кораблях был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники СБУ.