Париж в огне: сотни участников протестов задержаны, десятки ранены

Париж, 1 декабря. Число пострадавших в результате столкновений протестующих против повышения цен на бензин и полицейских в Париже превысило 60 человек. Всего в акции «желтых жилетов» по всей Франции участвует около 75 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV.

Известно, что протестующие, которые пустили в ход бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки, подожгли здание на Елисейских полях. Кроме того, уничтожены десятки автомобилей в центре Парижа.

Looks like a real revolt is developing in #France! #giletsjaunes protesters put a building under fire???? in #Paris. pic.twitter.com/ufdnt9eD1M — Ali Özkök - علي أزكوك (@Ozkok_) December 1, 2018

Полицейские уже арестовали более 200 участников протестов в Париже, очевидцы сообщают о жестких задержаниях. Появлялась также информация о том, что «желтым жилетам» удалось отобрать у силовиков винтовку.