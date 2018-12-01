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Париж в огне: сотни участников протестов задержаны, десятки ранены

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Париж в огне: сотни участников протестов задержаны, десятки ранены

Париж, 1 декабря. Число пострадавших в результате столкновений протестующих против повышения цен на бензин и полицейских в Париже превысило 60 человек. Всего в акции «желтых жилетов» по всей Франции участвует около 75 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV.

Известно, что протестующие, которые пустили в ход бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки, подожгли здание на Елисейских полях. Кроме того, уничтожены десятки автомобилей в центре Парижа.

Полицейские уже арестовали более 200 участников протестов в Париже, очевидцы сообщают о жестких задержаниях. Появлялась также информация о том, что «желтым жилетам» удалось отобрать у силовиков винтовку. 

Париж в огне: сотни участников протестов задержаны, десятки ранены

Автор: Федор Веснин
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