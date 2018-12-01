Пашинян проигнорировал заседание Лазаревского клуба в Ереване

Российско-армянским отношениям необходимы площадки, подобные Лазаревскому клубу, заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей депутат Госдумы РФ, директор Института стан СНГ Константин Затулин. Он прокомментировал тот факт, что на заседании клуба 1 декабря не появился приглашенный и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Я могу только сожалеть. С нашей стороны не было никаких препятствий или предубеждений. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что исполняющий обязанности премьера — занятой человек, и мы не вправе его судить. Но жаль, что некоторые люди здесь не присутствовали. Мне кажется, им самим это было бы полезно», — отметил Затулин.

Собеседник ФАН заявил, что нет сомнений в том, что Армения заинтересована в развитии отношений с Лазаревским клубом и подобными общественными организациями.

«Армянский народ — заинтересован! — подчеркнул он. — Заинтересованы ли конкретные лица в том, чтобы с кем-то встречаться или же они хотят встречаться с кем-то другим — на этот вопрос я ответить не могу. На этот вопрос ответит жизнь».

Затулин также отметил, что президент Арцаха Бако Саакян вполне искренне хотел принять участие в заседании.

«Мы с ним плотно общаемся, часто встречаемся, и я не вижу никаких других, кроме погодных, причин, по которым его здесь не было, — объяснил директор института стран СНГ. — Что касается всех остальных, то могу сомневаться — хотели ли они сюда придти или не хотели. Не хочу сейчас исходить из каких-то дурных предположений. Пусть это останется на совести тех, кто не пришел. Но у меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что для российско-армянских отношений подобного рода площадки просто необходимы».

Вместе с тем российский парламентарий адресовал упрек не только представителям Армении, но и послу России в Ереване.

«Я его дважды заранее приглашал! Но, как было сказано, — «его график не позволил», — констатировал Затулин.

Представитель оргкомитета заседания Лазаревского клуба в беседе с ФАН уточнил, что приглашение для Никола Пашиняна было передано в посольство Армении в Москве, однако никакой реакции на него, даже формальной, не последовало.

«Оно было просто проигнорировано», — сообщил Затулин.

Напомним, 30 ноября и 1 декабря в Ереване проходило учредительное заседание Лазаревского клуба, темой которого была «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность».