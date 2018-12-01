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Ротару отказалась от участия в «Песне года» из-за военного положения на Украине

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Ротару отказалась от участия в «Песне года» из-за военного положения на Украине

Москва, 1 декабря. Известная певица София Ротару отказалась от участия в музыкальной премии «Песня года» из-за введенного несколько дней назад военного положения на Украине.

В субботу, 1 декабря, в СК «Олимпийский» состоится музыкальная премия «Песня года», однако 71-летняя артистка отменила свое участие из-за того, что Украина ввела военное положение. Данное решение было принято для того, чтобы не накаливать ситуацию. Об этом «Комсомольской правде» сообщили источники в организации мероприятия.

Сама артистка расстроена тем, что не сможет выступить на мероприятии, но она уверена, что ситуация изменится в лучшую сторону, и Ротару сможет приезжать в Россию без страха за себя и семью.

Однако некоторые украинские звезды все же выступят на музыкальной премии: гости увидят Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисию Повалий.

Автор: Алексей Громов
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