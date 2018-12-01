Песков сообщил о контактах Путина и Трампа в Аргентине

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Короткий контакт между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите «двадцатки» в Аргентине был, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Контакт был», — приводит РИА Новости слова Пескова.

При этом Пескову неизвестно, удалось ли Путину пообщаться с премьер-министром Британии Терезой Мэй на полях саммита в Аргентине.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут встречу в Аргентине во время саммита «двадцатки». Однако позже американский лидер отменил встречу с российским коллегой из-за инцидента в Керченском проливе. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и США «поздоровались». По его словам, представители администрации США предложили Кремлю продолжить контакты.