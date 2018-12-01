Пострадавший в Париже журналист RT France сообщил подробности произошедшего

Париж, 1 декабря. Травмированный во время столкновений протестующих с сотрудниками полиции в Париже журналист RT France поделился подробности о произошедшем ЧП.

По словам журналиста RT France Люка Леже, во время происшествия он территориально находился у Триумфальной арки. Корреспондент отметил, что было очень много гранат со слезоточивым газом, а в момент, когда он снимал осколки на земле, произошел взрыв.

«И тогда (я как раз снимал осколки гранаты на земле) разорвалась граната, меня задело осколком. Он попал в челюсть. Удар был очень сильным, я сразу понял, что это была граната, прямой огонь», — цитирует RT Леже.

Журналист отметил, что, возможно, гранта прилетела со стороны сотрудников сил специального назначения.