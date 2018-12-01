Помпео рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным

Вашингтон, 1 декабря. Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, переговоры лидеров двух стран станут возможны тогда, когда РФ освободит украинских моряков, устроивших провокацию в Керченском проливе.

«Мы хотим, чтобы моряки вернулись на Украину, мы также хотим возвращения кораблей», — цитирует Помпео CNN.

Напомним, в воскресенье украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ вблизи берегов Крыма. Они игнорировали обращения российских пограничников и опасно маневрировали. И корабли, и их экипаж, среди членов которого оказались сотрудники СБУ, были задержаны.

Несмотря на то, что действия российских пограничников были совершенно законными, Киев в очередной раз обвинил Москву в «агрессии». Президент Украины Петр Порошенко ввел на территории десяти областей страны военное положение.