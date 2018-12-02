Сирия, 2 декабря. США перебрасывают подконтрольных боевиков из Ат-Танфа в Дейр-эз-Зор. Протурецкие бандгруппы отбили у «Джебхат ан-Нусры»1*** обширные территории в Идлибе. Курды уничтожили нескольких радикалов ССА** в ходе очередных диверсий на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась нескольких радикалов под Африном в ходе очередных диверсий YPG.

Международная коалиция: перебрасывает подконтрольных боевиков из Ат-Танфа в Дейр-эз-Зор; доставила на позиции SDF**** в Камышлы несколько своих бронемашин с базы в Аш-Шаддади.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подорвало ряд автомашин курдов и один гражданский автомобиль к северу от Хаджина.

«Ахрар аш-Шам»: и другие протурецкие бандформирования отбили у «Джебхат ан-Нусры» обширные территории в Идлибе.

Курды: потеряли нескольких своих бойцов в Ракке из-за нападений арабов-ополченцев, после чего провели серию арестов, задержав, в частности, и ряд мирных жителей; укрепляют оборону на севере Хасаки.

Армия Турции: усиливает наблюдательные посты в районе Аль-Латаминского выступа, перебрасывая союзных боевиков из Африна.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают нападения на опорные пункты протурецких бандгрупп Сирийской свободной армии (ССА) на территории кантона Африн к северо-западу от Алеппо в рамках операции «Гнев оливок». По информации Kurdistan 24, бойцы YPG провели очередную атаку на окраине поселка Мелькия в северо-восточных окрестностях административного центра района. Сообщается, что в результате столкновений были убиты несколько боевиков ССА. Напомним, Анкара при помощи подконтрольных исламистских группировок отбила у курдов Африн в марте этого года в ходе операции «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

В целях окончательного захвата восточной половины Дейр-эз-Зора командование сил коалиции, возглавляемой США, перебросило большое количество радикалов, базировавшихся в районе Ат-Танфа, к «Хаджинскому карману», передает Twitter-канал (@DeirEzzor24). В рамках подготовки наступления на позиции террористов «Исламского государства» американцами была проведена перегруппировка подконтрольных бандгрупп, однако из-за отсутствия единого командования и плохих погодных условий полноценные военные действия против ИГ1 так и не были возобновлены. Также Соединенные Штаты усилили свои опорные пункты на участке между нефтяными месторождениями Аль-Омар и Аль-Танак.

Боевики ИГИЛ между тем продолжают вести диверсионные действия против Сирийских демократических сил (SDF) на юго-востоке региона. Джихадисты заминировали основные дороги на данном направлении, из-за чего в окрестностях Хаджина подорвалась автомашина курдов. Кроме того, около города Дибан были уничтожены еще два автомобиля, в том числе один гражданский. Согласно сведениям Al Manar News, при взрывах погибли как мирные жители, так и радикалы SDF.

Провинция Идлиб

По данным Shahba Press, протурецкие группировки боевиков в ходе последних столкновений с террористами «Джебхат ан-Нусры» увеличили долю подконтрольных территорий в зоне «Большого Идлиба» сразу на несколько процентов. Наиболее ожесточенные бои за влияние в регионе фиксировались к югу от Идлиба — в предместьях города Маарет Ан-Нуман. Также вооруженные стычки в последнее время разворачивались на окраинах соседних провинций Алеппо и Хама. Таким способом «Ахрар аш-Шам» и другие связанные с Турцией бандформирования рассчитывают полностью перехватить преимущество у «Ан-Нусры» на северо-западе Сирии.

Провинция Ракка

В результате очередной серии взрывов и нападений на объекты SDF, проведенных арабами-ополченцами в поселениях к северу от Ракки, в регионе были ликвидированы несколько курдских бойцов. В ответ на это так называемая полиция курдов «Асайиш» организовала новые рейды в целях выявления лиц, причастных к атакам на позиции «Демократических сил». Согласно информации Al Watan, в административном центре провинции и к юго-востоку от него были незаконно задержаны несколько человек арабской национальности, среди которых, как подчеркивают местные активисты, были в основном мирные граждане.

Провинция Хама

Турецкая армия для сохранения контроля над вооруженными группировками, действующими в зоне «Большого Идлиба», в настоящее время усиливает наблюдательные посты в северной части провинции Хама. В ближайшие сутки планируется нарастить численность подконтрольных радикалов в этом регионе за счет переброски союзных бандформирований из кантона Африн. Местный Twitter-ресурс Hama Media Center и ряд других источников сообщают о прибытии военного конвоя вооруженных сил Турции, в составе которого также двигались отряды боевиков, в город Мурек, находящийся в 25 километрах к северу от Хамы.

Провинция Хасака

Для повышения оборонительных возможностей курды продолжают укреплять позиции в окрестностях приграничных городов Ад-Дарбасия и Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака. В частности, радикалы занимаются усовершенствованием объектов подземной военной инфраструктуры SDF, сообщает новостной канал в Twitter (@SyriaWar2). Кроме того, военнослужащие войск Соединенных Штатов перебросили несколько бронемашин Hummer со своей базы у Аш-Шаддади на окраину города Камышлы в целях усиления отрядов, патрулирующих сирийско-турецкую границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)