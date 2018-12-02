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Сирия новости 2 декабря 07.00: боевики из Ат-Танфа следуют в Дейр-эз-Зор, наемники Турции захватывают Идлиб

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Проамериканские боевики в районе Ат-Танфа

Сирия, 2 декабря. США перебрасывают подконтрольных боевиков из Ат-Танфа в Дейр-эз-Зор. Протурецкие бандгруппы отбили у «Джебхат ан-Нусры»1*** обширные территории в Идлибе. Курды уничтожили нескольких радикалов ССА** в ходе очередных диверсий на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась нескольких радикалов под Африном в ходе очередных диверсий YPG.

Международная коалиция: перебрасывает подконтрольных боевиков из Ат-Танфа в Дейр-эз-Зор; доставила на позиции SDF**** в Камышлы несколько своих бронемашин с базы в Аш-Шаддади.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подорвало ряд автомашин курдов и один гражданский автомобиль к северу от Хаджина.

«Ахрар аш-Шам»: и другие протурецкие бандформирования отбили у «Джебхат ан-Нусры» обширные территории в Идлибе.

Курды: потеряли нескольких своих бойцов в Ракке из-за нападений арабов-ополченцев, после чего провели серию арестов, задержав, в частности, и ряд мирных жителей; укрепляют оборону на севере Хасаки.

Армия Турции: усиливает наблюдательные посты в районе Аль-Латаминского выступа, перебрасывая союзных боевиков из Африна.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Курдские радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают нападения на опорные пункты протурецких бандгрупп Сирийской свободной армии (ССА) на территории кантона Африн к северо-западу от Алеппо в рамках операции «Гнев оливок». По информации Kurdistan 24, бойцы YPG провели очередную атаку на окраине поселка Мелькия в северо-восточных окрестностях административного центра района. Сообщается, что в результате столкновений были убиты несколько боевиков ССА. Напомним, Анкара при помощи подконтрольных исламистских группировок отбила у курдов Африн в марте этого года в ходе операции «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В целях окончательного захвата восточной половины Дейр-эз-Зора командование сил коалиции, возглавляемой США, перебросило большое количество радикалов, базировавшихся в районе Ат-Танфа, к «Хаджинскому карману», передает Twitter-канал (@DeirEzzor24). В рамках подготовки наступления на позиции террористов «Исламского государства» американцами была проведена перегруппировка подконтрольных бандгрупп, однако из-за отсутствия единого командования и плохих погодных условий полноценные военные действия против ИГ1 так и не были возобновлены. Также Соединенные Штаты усилили свои опорные пункты на участке между нефтяными месторождениями Аль-Омар и Аль-Танак.

Боевики ИГИЛ между тем продолжают вести диверсионные действия против Сирийских демократических сил (SDF) на юго-востоке региона. Джихадисты заминировали основные дороги на данном направлении, из-за чего в окрестностях Хаджина подорвалась автомашина курдов. Кроме того, около города Дибан были уничтожены еще два автомобиля, в том числе один гражданский. Согласно сведениям Al Manar News, при взрывах погибли как мирные жители, так и радикалы SDF.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

По данным Shahba Press, протурецкие группировки боевиков в ходе последних столкновений с террористами «Джебхат ан-Нусры» увеличили долю подконтрольных территорий в зоне «Большого Идлиба» сразу на несколько процентов. Наиболее ожесточенные бои за влияние в регионе фиксировались к югу от Идлиба — в предместьях города Маарет Ан-Нуман. Также вооруженные стычки в последнее время разворачивались на окраинах соседних провинций Алеппо и Хама. Таким способом «Ахрар аш-Шам» и другие связанные с Турцией бандформирования рассчитывают полностью перехватить преимущество у «Ан-Нусры» на северо-западе Сирии.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

В результате очередной серии взрывов и нападений на объекты SDF, проведенных арабами-ополченцами в поселениях к северу от Ракки, в регионе были ликвидированы несколько курдских бойцов. В ответ на это так называемая полиция курдов «Асайиш» организовала новые рейды в целях выявления лиц, причастных к атакам на позиции «Демократических сил». Согласно информации Al Watan, в административном центре провинции и к юго-востоку от него были незаконно задержаны несколько человек арабской национальности, среди которых, как подчеркивают местные активисты, были в основном мирные граждане.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Турецкая армия для сохранения контроля над вооруженными группировками, действующими в зоне «Большого Идлиба», в настоящее время усиливает наблюдательные посты в северной части провинции Хама. В ближайшие сутки планируется нарастить численность подконтрольных радикалов в этом регионе за счет переброски союзных бандформирований из кантона Африн. Местный Twitter-ресурс Hama Media Center и ряд других источников сообщают о прибытии военного конвоя вооруженных сил Турции, в составе которого также двигались отряды боевиков, в город Мурек, находящийся в 25 километрах к северу от Хамы.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Для повышения оборонительных возможностей курды продолжают укреплять позиции в окрестностях приграничных городов Ад-Дарбасия и Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака. В частности, радикалы занимаются усовершенствованием объектов подземной военной инфраструктуры SDF, сообщает новостной канал в Twitter (@SyriaWar2). Кроме того, военнослужащие войск Соединенных Штатов перебросили несколько бронемашин Hummer со своей базы у Аш-Шаддади на окраину города Камышлы в целях усиления отрядов, патрулирующих сирийско-турецкую границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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