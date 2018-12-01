Порошенко запретит канонической православной церкви «расставлять пальцы веером»

Киев, 1 декабря. Президент Украина Петр Порошенко заявил, что не позволит канонической Украинской православной церкви Московского патриархата «расставлять пальцы веером».

Комментируя создание автокефальной украинской православной церкви, Порошенко заявил, что ни в коем случае не допустит ситуации, при которой УПЦ станет государственной церковью. Президент Украины пообещал, что у граждан страны сохранится право на свободу вероисповедания. Никаких гонений тех, кто останется верен канонической церкви Московского патриархата, не будет, заявил Порошенко.

«Но пальцы веером Московский патриархат тут расставлять больше не будет», — цитируют Порошенко украинские СМИ.

Напомним, накануне сотрудники СБУ пришли с обысками в Киево-Печерскую Лавру. Ее наместник митрополит Павел считает, что давление на тех, кто не собирается предавать УПЦ МП, на Украине усилится.