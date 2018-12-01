Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к границе Украины

Киев, 1 декабря. Украинский президент Петр Порошенко утверждает, что российская сторона якобы развернула около границы с Украиной большую военную группировку. Об этом глава государства заявил во время передачи украинским силовикам военной техники.

«В целом вокруг Украины, вдоль границы… развернута наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1,4 тысячи артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня», — приводит заявление Порошенко телеканал «112 Украина».

Кроме того, по словам Порошенко, Россия подтянула к украинской границе 900 танков, 2,3 тысячи боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

Напомним, Киев неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва все обвинения категорически отрицает. Российская сторона не раз заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а заинтересована в то, чтобы Киев вышел из политического и экономического кризисов.