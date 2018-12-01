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Разведка ДНР узнала о прибытии в Донбасс инструкторов США и штурмовиков ВСУ

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Разведка ДНР узнала о прибытии в Донбасс инструкторов США и штурмовиков ВСУ

Донецк, 1 декабря. Шесть американских инструкторов прибыли в Донбасс, чтобы координировать действия руководства ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.  

По его словам, разведка Донецкой народной республики узнала не только о прибытии в Донбасс инструкторов из США, но также и о переброске в район Донецка отряда штурмовиков ВСУ.

«В Краматорск прибыла инспекционная группа Вооруженных сил США в составе шести человек…» — цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.   

Напомним, ранее в десяти областях Украины было введено военное положение, киевские власти также закрыли для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет въезд на территорию страны. Предшествовала данным решениям киевских властей провокация ВМСУ в Керченском проливе. 

Автор: Федор Веснин
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