СБУ хочет допросить более 20 священников УПЦ

Киев, 1 декабря. Сотрудники Службы безопасности Украины вызвали на допрос священников Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Отмечается, что священники получили повестки о вызове на допрос 30 ноября. В документе сказано, что они будут допрошены в качестве свидетелей, однако о чем именно им придется свидетельствоваться, не уточняется. Всего на допрос вызваны более 20 священников УПЦ.

Напомним, это уже не первый раз, когда представители церкви получают от СБУ «приглашение» на допрос. К сотрудникам СБУ 5 декабря должен явиться архимандрит Иларион. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отметил, что СБУ вызывает к себе священников на «беседы».